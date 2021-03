Economia Etanol chega a custar R$ 4,39 em Goiânia Preço teve mais um aumento nas usinas na semana passada e já subiu 40% em um mês

Depois de sucessivas altas nas últimas semanas, o litro do etanol passou a custar até R$ 4,39 em alguns postos de Goiânia hoje. O motivo seriam os reajustes nos preços praticados nas usinas, que já subiram 40,1% somente nos últimos 30 dias por causa do acirramento do período de entressafra e da grande demanda. O preço do combustível nas usinas já saltou de R$ 1,8...