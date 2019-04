Economia Etanol a R$ 3,29 e gasolina a R$ 4,69 em Goiânia assustam motoristas Dados são do aplicativo Olho na Bomba. Em alguns postos, o etanol subiu R$ 0,11 de ontem para hoje

Está cada vez mais caro sair de carro em Goiânia. Os preços dos combustíveis não param de subir na capital. De acordo com o aplicativo Olho na Bomba, para abastecer com etanol nesta terça-feira (23), o motorista vai ter que desembolsar R$ 3,29 para o preço do litro, sendo que o mais baixo encontrado hoje foi de R$ 2,95. Ontem (22) era possível encontrar entre R$ 2,9...