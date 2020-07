Economia Estudo projeta redução de áreas de produção de arroz e feijão Pesquisa é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) mostra que o arroz e o feijão devem perder importância na produção agrícola brasileira nos próximos anos. A projeção mostra que para as safras de 2028 e 2029, a área usada para plantar o feijão deve retroceder 10% em comparação com o período 2018/19, ficando em 2,6 milhões de hectares. Para o arro...