Economia Estudo prevê investimentos de R$1,1 trilhão no Brasil para próximos anos Cerca de 19 setores mapeados serão beneficiados, sendo 11 da indústria e oito da área de infraestrutura

Os investimentos no Brasil devem melhorar no quadriênio 2019/2022, segundo o boletim Perspectivas do Investimento, produzido por analistas setoriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e divulgado nesta sexta-feira (13) pela instituição. A publicação estima investimento total no período de R$ 1,1 trilhão para 19 setores mapeados, sendo ...