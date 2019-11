Economia Estudo mostra que peixe de áreas atingidas por óleo pode ser consumido Pesquisa mostrou que pescado não tem níveis significativos de petróleo

Um estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento revelou que o pescado de áreas afetadas por manchas de óleo estão aptos para consumo humano. De acordo com o laudo, amostras coletadas na Bahia, no Ceará, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte não contêm níveis significativos de contaminação por petróleo. As amostras utilizadas no est...