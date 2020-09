Economia Estudo mostra que lojistas têm aumentado a margem de lucro na venda de carros usados A pesquisa mostra que, em janeiro, o lucro bruto por veículo usado comercializado era de R$ 4.716, em média; Hoje essa margem chega a R$ 5.963

O mercado de carros usados mudou com a pandemia, e essa não é uma boa notícia para quem pretende adquirir um carro de segunda mão. As negociações estão sendo retomadas, mas os lojistas tentam aumentar a margem de lucro para compensar a queda nas vendas registrada no período mais difícil, entre abril e junho. Segundo levantamento feito pela plataforma Auto Avalia...