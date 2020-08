Economia Estudo indica união da ferrovia com o agronegócio para desenvolver o país A ocupação territorial produtiva nos eixos Oeste (Mato Grosso) e Nordeste (Matopiba e norte de Goiás) continua a se expandir pelas condições favoráveis da terra e tecnologia empregada, mas, devido à logística, a produção precisa ser escoada na maior parte pelos portos do Sul e Sudeste, a longas distâncias rodoviárias, elevando custos

Um estudo desenvolvido pelo Instituto de Engenharia, organização com mais de 100 anos de atuação, mostra que o caminho para o escoamento da produção do agronegócio nacional é o investimento no desenvolvimento ferroviário do país. Juntos, podem contribuir para o crescimento da economia do país, gerando empregos, reduzindo custos -em relação ao sistema rodoviário, emissã...