Economia Estudo estima impacto com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços Segundo levantamento da Adial Goiás, proposta de substitutivo da PIS/Cofins eleva preços de produtos da cesta básica e de remédios; reciclagem passa a ser tributada

O Projeto de Lei 3887, uma das propostas de reforma tributária do governo federal que tramitam hoje com mais rapidez no Congresso Nacional, deve elevar a carga tributária e provocar mais aumentos nos preços de vários produtos agropecuários. Diante disso, o setor produtivo nacional se mobilizou para pedir mudanças na proposta, a fim de evitar que seu texto original ch...