Economia Estudo da FGV Social mostra onde estão os mais ricos em Goiás Levantamento com base no imposto de renda tem extremos como Aporé, no Sudoeste goiano, com média de R$ 5,2 mil mensais, e Flores de Goiás, no Nordeste, com R$ 113

Os dados gerados pela Receita Federal por meio do Imposto de Renda permitem revelar onde estão concentrados os mais ricos. Em Goiás, segundo cálculos da FGV Social, há casos como o de Aporé, no Sudoeste goiano, que está entre as três cidades do País no topo da renda média da população, com R$ 5,2 mil mensais, conforme declaração de 2018. De outro lado, esse valor vari...