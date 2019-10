Economia Estudantes criam startups a partir de materiais recicláveis Eles puderam apresentar suas empresas e seus produtos durante o primeiro Congresso de Jovens Líderes, que foi intitulado de Porto.Komm

O mês de outubro foi um marco na vida de 1.257 estudantes do Colégio Visconde de Porto Seguro, que puderam participar de atividades que envolveram muita inovação e tecnologia, com palestras, apresentações de trabalhos científicos, simulações diplomáticas e feira de empreendedorismo. Desse total, estão os alunos do Ensino Médio dos Câmpus Panamby e Valinhos, que pa...