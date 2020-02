Economia 'Estou fazendo papel de otário', diz Bolsonaro sobre preços dos combustíveis Mesmo com pressão de Estados, presidente diz que vai enviar ao Congresso proposta para mudar ICMS

O presidente Jair Bolsonaro reconheceu que os governadores devem dificultar a tramitação de projeto para mudar as regras do ICMS, mas que está disposto a enviá-lo ao Congresso mesmo assim. Ele afirmou que a proposta está pronta com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e que ainda mantém reuniões com o setor para ajustes. "Eu falei para ele (Bento) que sa...