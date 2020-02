Economia 'Estou adorando a queda das ações', diz Luiz Barsi, o 'rei da Bolsa' Em um dia, maior investidor pessoa física da Bolsa brasileira já gastou mais de R$ 10 milhões em 'pechinchas' que ele acredita que vão sobreviver ao coronavírus

Na Quarta-Feira de Cinzas, 26, dia em que as empresas brasileiras amargaram prejuízo de R$ 290,2 bilhões em valor de mercado na Bolsa de São Paulo, a B3, o investidor Luiz Barsi, de 80 anos, esfregou as mãos e foi às compras. Apelidado de "Rei da Bolsa", ele passou o dia vasculhando o que chama de "oportunidades" e, no final do pregão, havia descarregado mais d...