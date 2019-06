Economia Estimativa para o PIB de 2019 recua pela 14ª semana consecutiva Na última semana, a previsão para o PIB do ano era de 1,23%; há quatro, estava em 1,49%

Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2019 pela 14ª semana consecutiva. A nova previsão, divulgada nesta segunda-feira (3) pelo Boletim Focus, prevê alta do indicador em 1,13% . Na última semana, a previsão para o PIB do ano era de 1,23%. Há 4, estava em 1,49%. A nova consul...