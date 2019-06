Economia Estimativa do mercado para crescimento da economia fica abaixo de 1% em 2019 Expectativa das instituições financeiras é que a economia tenha crescimento maior em 2020

A estimativa do mercado financeiro para o crescimento da economia este ano caiu para abaixo de 1%, após 16 reduções consecutivas. É o que mostra o boletim Focus, resultado de pesquisa do Banco Central (BC) a instituições financeiras, divulgado hoje (17), em Brasília. A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços ...