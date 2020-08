Economia Estiagem em Goiás pode reduzir volume da hidrelétrica Serra da Mesa a 26%, diz estudo Se precipitações ocorrerem dentro do esperado, reservatório deve terminar o ano com 32% de sua capacidade útil; ontem, contava com 36,8%, frente aos 20% registrados em agosto de 2019

O volume útil do reservatório da hidrelétrica Serra da Mesa pode chegar ao fim deste ano com 26% da capacidade total, em um cenário de crise provocado por volume de chuvas menor do que a média histórica. Caso as precipitações ocorram dentro do esperado, o reservatório deve terminar o ano com volume de 32%. Os dados foram publicados em relatório do Centro Nacional de Mon...