A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), estima que as vendas da Páscoa devem registrar queda histórica de 31,6% em relação a 2019, o que representará uma perda de R$ 738 milhões para o comércio. Para tentar reduzir o prejuízo, o gerente da loja atacadista Festa Radical, Leandro Assunção, conta que uma ação das indústrias pretende estender as vendas de Páscoa até junho. Algumas fabricantes de chocolate já anunciaram que investirão numa campanha nos meios de comunicação para prolongar os efeitos da data. Enquanto isso, o delivery tem sido a grande aposta das maiores fabricantes para lidar com as vendas fracas. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) informou que as fábricas têm feito parcerias com aplicativos para avançar no comércio eletrônico. Para se adaptar ao momento atual, a Lacta reforçou sua atuação em canais de delivery e e-commerce para que os consumidores possam receber seus ovos em casa. As ações, que vão desde parceria com apps até e-commerce próprio, foram desenvolvidas em prazo recorde. Outra iniciativa da marca foi uma parceria com o aplicativo Rappi, onde os consumidores podem se cadastrar no site https://www.cadapedacinhoaproxima.com/ para se tornarem vendedores afiliados.