Economia Estatais pagam salário até oito vezes acima da média no mercado para mesma função Auditoria identificou que 86% das remunerações nas empresas públicas são superiores às pagas pelo setor privado para ocupações idênticas e pede critérios

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o Ministério da Economia adote critérios para analisar o salário pago por estatais federais não dependentes dos recursos do Tesouro Nacional, em comparação com as remunerações praticadas pelo setor privado. A informação foi antecipada ontem pelo Estadão/Broadcast.Auditoria do tribunal identificou que 86% das remuneraçõ...