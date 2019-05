Economia ‘Estamos prontos’ em caso de ataque dos EUA, diz chanceler Venezuela Jorge Arreaza mencionou possível expansão da presença dos russos em seu país, após se reunir com Serguei Lavrov em Moscou

Em visita oficial a Moscou, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, afirmou ontem que seu país está pronto para resistir no caso de um ataque militar dos Estados Unidos. O chanceler se reuniu no domingo com o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, que advertiu que uma intervenção armada na Venezuela teria “consequências catastróficas” para o sistema ...