Economia ‘Estamos no fundo do poço’, diz Guedes Depois de um contingenciamento de R$ 30 bilhões anunciado em março, técnicos já trabalham com um corte adicional de pouco mais de R$ 5 bilhões

O governo já trabalha com uma estimativa menor para o crescimento da economia neste ano, em torno de 1,5%. A projeção oficial ainda está em 2,2%, mas será revista até a semana que vem. Com um crescimento menor, a equipe econômica deve ampliar o corte de despesas no Orçamento deste ano. Depois de um contingenciamento de R$ 30 bilhões anunciado em março, os técnicos tra...