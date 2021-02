Economia Estamos muito perto de votar reformas fiscais, diz Campos Neto após eleições no Congresso Em evento promovido pela revista The Economist, o presidente do Banco Central disse que a reforma da Previdência foi melhor que o esperado e destacou a importância da reforma administrativa, que ainda tramita no Congresso

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira (2) que o governo está mais perto de conseguir colocar em votação reformas fiscais no Congresso, passadas as eleições para a presidência do Senado e da Câmara. Em evento promovido pela revista The Economist, Campos Neto disse que a reforma da Previdência foi melhor que o esperado e dest...