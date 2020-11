Economia Estados pressionam União por vacina e saída fiscal Ronaldo Caiado (DEM) integrou grupo de governadores que discutiu com presidentes da Câmara e do Senado planos de imunização contra Covid-19 e de equilíbrio fiscal

Grupo de onze governadores e secretários da Fazenda se reuniram na tarde desta terça-feira (03/11), em Brasília, com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Em debate, estavam plano de imunização contra a Covid-19 e saídas para a recuperação fiscal dos Estados. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e a secretária de Economia do Estado, Cristiane Schmid...