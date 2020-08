Economia Estados podem perder R$ 47,2 bi com queda na arrecadação de ICMS durante a pandemia O imposto, cobrado sobre serviços e mercadorias, é uma das maiores fontes de receita dos Estados

A paralisação da economia durante a pandemia do novo coronavírus pode custar R$ 47,2 bilhões aos cofres estaduais. O valor foi calculado pelo jornal O Globo com base na queda estimada de 9,1% na arrecadação do ICMS. O imposto, cobrado sobre serviços e mercadorias, é uma das maiores fontes de receita dos Estados. A arrecadação do ICMS registrou quedas consec...