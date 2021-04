Economia Estados elevam ICMS do diesel pela segunda vez após isenção de impostos federais Alta no preço usado para cálculo do imposto valerá a partir desta quinta (1) em 20 estados e no DF

Pela segunda vez após a isenção de impostos federais sobre o preço do óleo diesel, estados elevarão a partir desta quinta (1) o preço de referência para a cobrança de ICMS sobre o combustível. Desta vez, a alta ocorrerá em 19 estados e no Distrito Federal. A elevação ocorre em um momento de queda do preço nas refinarias. Segundo os governos estaduais, reflete o aume...