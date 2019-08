Economia Estados aprovam texto de proposta da reforma tributária Alternativa definida por secretários de 26 Estados e do Distrito Federal ainda vai passar por chancela dos governadores antes de ir para o Congresso

Secretários dos 26 Estados e do Distrito Federal aprovaram nesta quarta-feira a redação de uma proposta de reforma tributária para ser encaminhada ao Congresso Nacional. O texto ainda passará por chancela dos governadores, o que pode ocorrer na semana que vem.O texto foi aprovado em reunião do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal ...