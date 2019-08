Economia Estado volta a receber ICMS adicional de distribuidoras STF suspendeu efeitos da liminar favorável às empresas que as desobrigava de recolher o adicional sobre o imposto destinado ao Protege

As distribuidoras de combustíveis deverão continuar recolhendo o adicional de 2% de ICMS destinados ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege), que incide sobre a venda de gasolina, óleo diesel e etanol hidratado. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu os efeitos de outra decisão da Justiça de Goiás que havia beneficiado as empresas filiadas a...