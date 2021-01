Economia Estado tem novos desafios No contexto da pandemia, alta taxa de desemprego e fim do auxílio emergencial preocupam para este ano; especialistas pregam que Estado tem que diversificar setores produtivos

O governo de Goiás entrou em 2021 com diversos desafios na esfera econômica. Para além da preocupação com pagamento da dívida e ingresso em programa de socorro federal, o terceiro ano de mandato de Ronaldo Caiado (DEM) inicia em meio à crise causada pela pandemia do novo coronavírus que desafia o desenvolvimento local. Sobre isso, O POPULAR ouviu economistas e representante...