Economia Estado suspende a realização de concursos públicos Governo endossa medidas de decreto federal para enxugar máquina; contratações e remanejamentos dependem de prévio “diagnóstico”

A realização de concursos públicos está temporariamente suspensa no Estado, “até que Goiás possa ter um melhor diagnóstico da realidade atual, incluindo a análise do quantitativo de pessoal que aguarda nomeação, das áreas prioritárias e da situação econômico-fiscal do Estado”, informa a Secretaria de Estado de Administração (Sead), ao ser questionada sobre possível adoção...