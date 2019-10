Economia Estado ocupa o 3º lugar em ranking de ideias inovadoras Projeto nacional tem objetivo de apoiar novos empreendedores; Goiás registrou 2.185 propostas

Com projetos como monitoramento por inteligência artificial e ar condicionado ecológico, Goiás ficou em 3º lugar no ranking nacional de ideias inovadoras de negócio registradas no Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Programa Centelha). Ao todo, 2.185 empreendedores e 917 ideias foram cadastradas. Os projetos são de 64 cidades diferen...