Economia Estado não mudará forma de cálculos, diz subsecretária Selene Peres reconhece, no entanto, que, com a metodologia adotada pelo STN, gasto com folha comprometeu 64,36% da receita em 2018

Após estudo do governo federal apontar que conceito utilizado em Goiás para medir despesa com pessoal mascarou crise fiscal, a subsecretária do Tesouro Estadual, Selene Peres Peres Nunes, afirma que o governo goiano não pode mudar os cálculos. Ela explica que eles atendem no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a Emenda Constitucional 55 do Estado, a qual exclui o impost...