Economia Estado deve prorrogar pagamento do IPVA

O prazo de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Licenciamento Veicular do exercício de 2020 já foi prorrogado uma vez e a possibilidade de nova prorrogação está em estudo pelo governo de Goiás, conforme confirmado ontem pela Secretaria de Economia. Enquanto isso, o que segue valendo é decisão que permitiu que as cotas únicas dessas t...