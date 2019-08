Economia Estado deve crescer 1,1% em 2019

Segundo projeções realizadas pelo Itaú, a economia de Goiás deve crescer 1,1% em 2019. Um resultado acima do crescimento esperado para o Brasil (0,8%). O Produto Interno Bruto (PIB) goiano é o segundo maior do Centro-Oeste e representa cerca de 28,7% do PIB da região central do País. Porém, ao observar o crescimento médio ao longo da crise econômica, é o Estado do ...