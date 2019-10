Economia Estado consegue receber ICMS adicional de mais distribuidoras de combustíveis Com as suspensões de mais 21 liminares, as empresas envolvidas deverão continuar recolhendo o ICMS de 2% sobre a venda de combustíveis, que é destinado ao Protege

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) conseguiu suspender mais 21 ações com liminares que permitiam que as distribuidoras de combustíveis deixassem de recolher o adicional de 2% de ICMS destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege). O Supremo Tribunal Federal (STF), que em agosto já havia suspendido os efeitos de uma decisão da Justiça de Goiás, agora...