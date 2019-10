Economia Estado busca linhas aéreas estrangeiras para América do Sul e Portugal Cabine da Polícia Federal já pode ser vista mesmo antes das adequações do terminal para receber voos internacionais, o que está previsto para ser autorizado ainda este ano

As primeiras mudanças para internacionalização do Aeroporto de Goiânia chamam atenção dos passageiros na sala de embarque. Cabine da Polícia Federal já pode ser vista mesmo antes das adequações do terminal para receber voos internacionais, o que está previsto para ser autorizado ainda este ano. Enquanto isso, outro trabalho foi acelerado nas últimas semanas para justificar...