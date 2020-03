Economia Estabelecimentos autorizados a funcionar seguirão normas especiais

Ante as recomendações a fim de frear a disseminação do coronavírus, alguns locais abertos ao atendimento ao público preparam mudanças. Confira qual atual situação de agências bancárias, lotéricas e postos de atendimento do Poder Executivo. A Federação Brasileira de Bancos (Febrabab) divulgou nota ontem informando algumas medidas para amenizar os efeitos negativ...