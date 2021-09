Economia Está faltando comida na mesa e emprego, diz Luiza Trajano "Realmente está faltando comida na mesa de novo e está faltando a dignidade, que é o emprego", afirmou a empresária

A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho administrativo do Magazine Luiza, afirmou nesta quarta-feira (22) que está faltando, de novo, comida na mesa e a dignidade, entendida como acesso ao emprego, no Brasil. "O que a gente está pregando muito é união. Não dá para ficar acusando um lado ou outro e continuar nisso enquanto tanta gente está precis...