Economia Espero que Bolsonaro e Mourão encontrem um 'cachimbo da paz', diz dono da Havan sobre o governo Empresário Luciano Hang, dono da rede Havan, afirma que continua 100% fechado com o presidente e chama a esquerda brasileira de irresponsável em relação à Reforma da Previdência

Quase quatro meses após o início do governo de Jair Bolsonaro (PSL), o voto de confiança do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan e um dos mais fervorosos cabos eleitorais do presidente durante a campanha, permanece intacto. O varejista diz desconfiar das pesquisas que mostram uma piora na avaliação do presidente e culpa a oposição pela lentidão na tramitação d...