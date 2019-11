Economia Especialista tira dúvidas sobre o 13º salário nesta terça (26); mande a sua pergunta A advogada Ingrid Platon vai responder e explicar questões sobre o pagamento e o recebimento do 13º

O fim do ano está chegando e com ele a maioria dos trabalhadores terão o direito de receber o tão aguardado 13º salário. De acordo com estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o pagamento da primeira parcela do 13º salário, até o final do mês de novembro, deve injetar R$ 214 bilhões na economia brasileira, o equivalente a...