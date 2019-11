Economia Escolas particulares de Goiânia têm 10 dias para justificar reajuste de 12% nas mensalidades O governador Ronaldo Caiado se posicionou sobre o levantamento do Procon nas redes sociais ao dizer que “não aceitaria o reajuste quase seis vezes maior que a inflação”, e foi criticado por uns e apoiado por outros

Nesta sexta-feira (29), o Procon Goiás começou a notificar as 52 escolas particulares de Goiânia que foram visitadas pelo órgão entre os dias 5 e 27 de novembro. A instituição fez um levantamento em vários bairros da capital e com os dados obtidos informou que, para 2020, as mensalidades terão aumento médio de 12,28%, na comparação com os preços praticados neste ano. A...