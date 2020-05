Economia Escolas particulares de Goiânia atingem recorde de 45% de inadimplência nas mensalidades Quebra de contratos e atraso no pagamento das mensalidades podem levar escolas à falência; principalmente as pequenas instituições, afirma sindicato

As escolas particulares de Goiânia atingiram um recorde de 45% de inadimplência nas mensalidades, reflexo do prolongamento das medidas de isolamento social para o combate à propagação do novo coronavírus. Além disso, com os alunos em casa, o volume de distratos de contratos na educação infantil já chegou a 50%. O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia ...