Escola de tecnologia oferece curso para pessoas com mais de 50 anos em Goiânia As aulas serão semanais, com duração de 1h30 e começam na primeira semana de setembro

Escola especializada em programação e robótica está com matrículas abertas para adultos, maiores de 50 anos, que querem aprender mais sobre tecnologias em Goiânia. As aulas serão semanais, com duração de 1h30 e começam na primeira semana de setembro. De acordo com a empresa Ctrl+Play, o curso Sênior Play tem material didático alinhado aos requerimentos do Minist...