Economia Escola de mergulho já formou mais de mil alunos

Mesmo estando muito longe do mar, muitos goianos já estão se matriculando em escolas de mergulho. A Mundo Sub, no Setor Jaó, já formou mais de mil alunos em 10 anos de operação, sendo que 120 continuam ativos no mergulho. O proprietário, Oscar William Catoira, informa que entre os alunos estão pessoas que fazem parte de grupos de mergulho e até casais que se preparam...