Economia “Escapei da perseguição política”

Numa fuga espetacular, com lances de filme de ação, o brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan-Renault, escapou do Japão e se refugiou no Líbano entre a noite do último domingo e segunda-feira. Ele enfrenta acusações de ter cometido irregularidades financeiras e alega ter escapado do que considera “injustiça e perseguição política”.Ghosn, de 65 anos, é cidadão do Líbano, e...