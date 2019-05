Economia Equipe do Guaraná Mineiro visita cidades da Grande Goiânia para decidir local de nova fábrica Os investimentos para a construção das nova instalações da empresa chegam aos R$ 30 milhões

Uma equipe técnica da fabricante do Guaraná Mineiro, liderada pelo presidente do grupo, Luiz Alfredo Massaro, fez uma visita a Goiás nesta quinta-feira (16) para analisar os possíveis locais de construção da nova indústria no Estado. As primeiras cidades examinadas pela empresa são da Região Metropolitana de Goiânia, em Aparecida de Goiânia e Nerópolis. Os invest...