Economia Envio de encomendas bate recorde e Correios criam força-tarefa

A Black Friday já é considerada o maior evento anual para as vendas do comércio eletrônico. As vendas este ano passaram de 5,1 bilhões, 31% mais que no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Neotrust/Compre&Confie. De acordo com o estudo, foram realizados 7,6 milhões de compras online, número 24,7% maior do que na Black Friday em 2019. Um levantamen...