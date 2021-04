Economia Entregadores e motoristas de aplicativo ganham linha de crédito com juro zero em Goiás Financiamento do crédito tem limite de $ 5 mil, carência de seis meses e prazo de pagamento de até 24 meses

Entregadores e motoristas cadastrados em qualquer aplicativo de delivery ou de transporte em Goiás receberam uma nova linha de crédito dentro do Programa Estadual de Apoio ao Empreendedor (Peame). Parceria entre a GoiásFomento e a Secretaria da Retomada possibilitou a contratação de financiamento de até R$ 5 mil, com juro zero, possibilidade de 24 meses para quitar...