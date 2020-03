Entre as empresas goianas, 29% suportam a suspensão total ou parcial de suas atividades por apenas duas semanas. O dado foi publicado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) ontem, na 1ª Sondagem Empresarial de efeitos da crise econômica provocada por medidas de enfrentamento ao coronavírus.

O levantamento mostra ainda que 15% dos empresários dizem que seus estabelecimentos podem ficar sem funcionar apenas por uma semana. O porcentual de empresas que, segundo seus donos, podem ficar fechadas por três semanas é de 12%. A pesquisa aponta também que 23% dos empresários acreditam que seus negócios suportariam continuar fechados por completo ou parcialmente entre quatro e 12 semanas.

Decreto publicado pelo governo de Goiás no dia 20 de março suspendeu parte das atividades comerciais e industriais no Estado até 4 de abril. Existe expectativa de que o prazo seja estendido, mas os empresários também acreditam que isso pode ocorrer com certa flexibilização. Na quinta-feira (26), o governo estadual publicou modificação no decreto ampliando o funcionamento do comércio, coma permissão para borracharias, oficinas, restaurantes e lanchonetes em rodovias funcionarem. Estabelecimentos que comercializam e produzem mercadorias essenciais à vida continuam abertos.

O levantamento da Acieg também revela que antes da crise, metade dos empresários esperava crescer acima de 10%. Agora, a expectativa de 35% das empresas é encolher mais de 10% em 2020. Além disso, 17% dos negócios devem ter retração entre 5% e 10%. Para o presidente da Acieg, Rubens Fileti, a estimativa de crescimento antes da crise mostra que parte significativa dos empresários tinha planejamento estratégico para o ano e os negócios em Goiás estavam no caminho certo.

“Estávamos deslanchando. O principal motivo para o cenário negativo é a falta de informação sobre ações concretas para a retomada das atividades. E o empresário não acredita que o isolamento vai durar apenas 15 dias.”

Segundo o presidente, ainda não é possível estimar qual deve ser o prejuízo nominal dos setores de comércio, indústria e serviços. Existe levantamento do tipo no que diz respeito aos lojistas da Região da Rua 44, que devem, juntos, ter prejuízo de R$ 300 milhões nas duas semanas de estabelecimentos fechados.

Dificuldades

O principal gargalo neste cenário, segundo a Acieg, é a despesa sem programação de receita, apontado por 38,9% dos empresários entrevistados como um dos pontos mais preocupantes. O compromisso com a folha de pagamento é o segundo problema mais destacado pelas empresas. De acordo com Fileti, os setores aguardam medidas efetivas de auxílio por parte do governo. “O crédito foi liberado, mas a burocracia continua grande. Vamos continuar pressionando os governos para que possamos adiar o pagamento de impostos.”

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, designado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), para atuar na articulação com empresários, disse que a burocracia da qual a Acieg reclama realmente existe, mas não pode ser resolvida pelo Estado. No entanto, diz que o problema está sendo negociado com a União. “As exigências de certidões e garantias são competências do governo federal. Esperamos resolver isso nos próximos dias. Quanto aos tributos estaduais, ainda não temos decisão específica, mas a tendência é de flexibilizar os prazos.” Quanto às ações de retomada, Fabrício afirma que a análise do cenário é diária.