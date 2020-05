Economia Entidades reforçam pedido

“Não vamos desistir, precisamos abrir”, diz o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, sobre a negativa da Prefeitura de Goiânia para uma reabertura do comércio. A administração municipal diz que avalia, diariamente, a possibilidade. Marcelo explica que entidades reúnem informações sobre o im...