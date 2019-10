Economia Entidades levantam propostas para o Estado

O município de Rio Verde recebeu ontem o primeiro seminário do Movimento em Defesa do Desenvolvimento e dos Empregos em Goiás. O grupo reúne entidades empresariais, de trabalhadores e da academia e tem o objetivo de promover soluções para o melhor desenvolvimento econômico do Estado. O presidente da Associação Pró-desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Otávio...