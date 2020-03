Com a pandemia global provocada pelo coronavírus, causador da covid-19, a Prefeitura de Rio Verde decretou situação de emergência em saúde pública na cidade e desde o início da semana já paralisou as aulas, tanto nas escolas públicas (estaduais e municipais) como nas privadas, até o dia 31 de março. Também foram suspensas as atividades dos centros de convivência e as atividades esportivas do município.

Os eventos com aglomeração de pessoas, como festas, shows, reuniões e demais atividades coletivas: esportivas, culturais, religiosas ou de convivência em geral, estão proibidos. As feiras livres estão suspensas e os parques municipais fechados, sem acesso ao público pelo prazo de 15 dias.

Comércio, serviços e autônomos

As atividades do comércio em geral também deverão ser suspensas entre os dias 21 e 29 de março, com exceção de estabelecimentos médicos, hospitais, laboratórios de análises clínicas, farmácias, distribuidoras e revendedoras de gás e água, postos de combustíveis, supermercados e similares, e as atividades de comercialização em modo de delivery, além de empresas de transporte de carga.

Também não serão suspensas as atividades comerciais e de prestação de serviços de construção civil, produção rural, oficinas mecânicas e demais outras que poderão funcionar em regime de plantão ou por atendimento telefônico ou digital, desde que seja com portas fechadas e vedado ao atendimento presencial, salvo para retirada e entrega de mercadorias.

Prestadores de serviço e trabalhadores autônomos deverão adotar preferencialmente o regime de teletrabalho e, caso não seja possível, deverão adotar distância mínima entre seus colaboradores e seguir as regras básicas de higiene e prevenção.

Saúde

Clínicas de fisioterapia, psicologia, vacinação e veterinária deverão funcionar em regime de plantão. Na saúde, só poderão ser realizados atendimentos de saúde bucal e odontológica em casos de urgências ou emergências e cirurgias eletivas deverão ser suspensas pelo prazo de 15 dias, na rede pública e privada.

Clínicas médicas privadas e profissionais de saúde de maneira geral devem fazer triagem de seus pacientes e atender apenas casos de necessidade imediata, sempre evitando aglomeração de pessoas em espera.

Covid-19

Quem chegou de viagem do exterior ou de locais com grande número de casos, deve ficar em isolamento domiciliar por no mínimo 7 dias. Se você tiver caso persistente de febre, falta de ar e tosse vá até a unidade básica de saúde mais próxima, das 7h às 19h. Instituições de saúde privadas que receberem casos suspeitos também deverão encaminhá-los para a rede pública, para atendimento profissional especializado.

Serviços básicos

Os atendimentos de saúde e a limpeza pública, assim como fiscalização e patrulhamento das forças de segurança, não serão interrompidos. Veja mais sobre os horários de atendimento dos órgãos municipais e saiba mais informações em rioverde.go.gov.br.

A prefeitura pede que todos os estabelecimentos que não tem a obrigatoriedade de fechar, mantenham os cuidados com a prevenção e a higiene de seus clientes e colaboradores. As pessoas, principalmente do grupo de risco, devem ficar em casa e evitar sair ao máximo. Acesse o decreto na íntegra clicando aqui.