Economia Entenda o impacto da alta do dólar na Black Friday, nos remédios e nos carros Para Idelfonso, na data promocional de 26 de novembro, o público "pode não encontrar o desconto que gostaria", por conta do câmbio

A recente disparada do dólar -a moeda americana chegou a fechar a R$ 5,668 no último dia 21- acendeu o sinal de alerta no setor privado. Há cerca de quatro meses, em 25 de junho, por exemplo, o dólar estava em R$ 4,938. Até o fechamento de terça-feira (26), quando ficou em R$ 5,573, a alta acumulada é de quase 13%. Sem saber até onde chega o câmbio, as empresas com dí...